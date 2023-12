Peter Hacker: Die Frage ist, was ist eine Sportstadt? Es gibt keine allgemein gültige Definition dafür. Ist Wien eine Stadt, der der Sport wurscht ist? Nein! Gibt es eine überschwängliche Leidenschaft für Sport? Auch nicht. Ist unsere Bevölkerung euphorielos, was Sport betrifft? Das ist auch nicht richtig. Es geht jedenfalls nicht immer nur um Fußball. Ob Beachvolleyball, 3x3-Basketball-WM, Marathon, Tennisturnier – das ist alles immer ein Wahnsinn. Sport ist der Kitt der Gesellschaft, er verbindet. Im Breitensport sieht man, wie die Stadt funktioniert, mit all dem Engagement der Freiwilligen, der Integration, der Bewegung. Dem fühle ich mich verpflichtet.