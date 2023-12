Endlich hat jetzt auch Facebook mit Threads einen Twitter-Klon gestartet. Was man zu sagen hat, kann man jetzt über noch einen weiteren Kanal in die weite Welt hinaustragen! Also, zuerst einen netten Gedanken („Guten Morgen!“) in einen Satz packen – dann zunächst „Guten Morgen!“ auf X posten (und trotzdem weiter Twitter dazu sagen). Auf Bluesky den gleichen Satz („Guten Morgen!“) noch einmal veröffentlichen. Für die Feinspitze postet man den Satz („Guten Morgen!“) auf Mastodon. (Verwendet das eigentlich noch irgendjemand?) Und dann schreibt man es jetzt eben auch noch auf Threads. („Guten Morgen!“)

Dann sollte man natürlich auch die Freunde auf Instagram bedienen. In diesem Fall ein Foto vom ersten Kaffee (oder Kakao) machen und gemeinsam mit einem netten Satz („Guten Morgen!“) posten. Und um sich ein bisschen Zeit zu sparen, die Option auswählen, dass der Eintrag („Guten Morgen!“) mit dem Foto auch gleich auf Facebook angezeigt wird. Danach mit dem Kaffee (oder Kakao) ein kleines Filmchen machen und gemeinsam mit einem netten Satz („Guten Morgen!“) auf TikTok posten.

Bis man all das erledigt hat, ist es Mittag. Vielleicht eine gute Zeit, einen netten Gedanken in die Welt hinauszutragen … also, wir schreiben zunächst auf X einmal „Mahlzeit!“ … (eko)

E-Mails an: erich.kocina@diepresse.com