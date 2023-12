Signa Prime verkauft Meinl-Haus an Wiener Ärztekammer

Der Kaufpreis liegt dem Vernehmen nach bei 80 Millionen Euro.

René Benkos Signa muss die nächste prestigeträchtige Immobilie verkaufen. Wie das Wirtschaftsmagazin „trend“ berichtet, hat der Wohlfahrtsfonds der Wiener Ärztekammer das Haus am Graben 19 in Wien, das den Gourmettempel „Meinl am Graben“ beherbergt, erworben.

Der Kaufpreis liegt laut trend-Informationen bei 80 Millionen Euro; leicht unter dem eingeholten Verkehrswertgutachten, das 83 Millionen ausweist. Die Signa Prime Selection AG, die das Gebäude 2009 von der Bank Austria übernahm, macht damit – im Unterschied zu anderen Notverkäufen – diesmal sogar einen Buchgewinn. Der Konzern soll sich gegenüber dem Verkehrswert einige Millionen Euro Luft als stille Reserve in der Bilanz gelassen haben.

Unweit des „Meinl-Hauses“ besitzt die Wiener Ärztekammer bereits den Grabenhof, dazu auch zwei Immobilien in der Nähe des Rochusmarktes. In Summe umfasst das Portfolio bereits 13 Immobilien in Wiener Toplagen. Nach einiger Kritik rund um diese Transaktionen ist die Signa-Liegenschaft nun die erste, die nach der im Oktober 2022 beschlossenen Immobilienerwerbsrichtlinie der Ärztekammer abgewickelt wurde. Man sei schon länger auf der Suche nach einem weiteren Deal gewesen, durch die Signa-Krise habe sich dann Anfang November diese „einmalige Gelegenheit“ ergeben. (APA/red.)

>>> Zum „trend“-Artikel