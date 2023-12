Haben Sie schon alle …?

Die schlimmste Frage in der Adventzeit, Sie werden mir bestimmt zustimmen, lautet: „Hast du schon alle Geschenke besorgt?“ In vielen Fällen geht diese Frage von Geschenkebesorgungsstrebern aus, die natürlich nur deswegen fragen, weil sie selbst verkünden wollen, dass sie „schon längst alles“ besorgt haben.

Nein, ich habe immer noch nicht alles, dafür aber viel gesichtet, das ich garantiert nicht kaufe: Das Kind und ich haben uns nämlich neulich in einem Spielzeugkatalog verloren (wie schön, dass es die noch analog gibt). Als das Kind noch klein war, hat es auf praktisch jeder der 230 Katalogseiten einen Weihnachtswunsch eingeringelt. Mit dem Verweis auf die eingeschränkte Lieferkapazität des zarten Christkinds wurde dann nur ein Best-of besorgt.

Jetzt, da das Kind der Zielgruppe für batteriebetriebenes Plastikspielzeug entwachsen ist, also nichts aus dem Katalog unter unserem Christbaum liegen wird, sehe ich ich die weinenden Babypuppen namens „Cry Babies Tears Stars“ (bitte, wer hat sich denn das ausgedacht?) und das Eiskönigin-Mikrofon zum sehr lauten Mitsingen (bitte, wer hat sich …?) viel entspannter. Ein bisschen wird sogar das Teenagerkind nostalgisch, wenn es sein Kleinkind-Playmobil im Katalog entdeckt. (Spielzeug aus meiner Kindheit findet sich mittlerweile im Museum, nicht das beste Zeichen.) Nicht mehr im Sortiment ist unsere Barbie-Drohne, die am Christtag die eine oder andere Ikea-Lampe im Wohnzimmer abgeräumt hat (und seither in den Tiefen des Kellers auf ihr neuerliches Abheben wartet).

Eine weitere Adventfrage lautet: „Haben Sie schon einen Christbaum besorgt?“ Ein deutsches Ehepaar kann dies 555 Mal mit „Ja“ beantworten, womit die beiden einen neuen Rekord aufgestellt haben. Auf den Fotos sieht man circa 15 extrem geschmückte Bäume im Wohnzimmer, die restlichen 540 leider nicht. Der Mann, so war zu lesen, würde nächstes Jahr gern auf 600 Christbäume kommen, der Frau sind das aber zu viele. Klar, man kann alles übertreiben. In diesem Sinne: Einen entspannten, dritten Advent, Sie haben ja bestimmt schon alle Geschenke!

E-Mails an: mirjam.marits@diepresse.com