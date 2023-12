Die Polizei hat am Samstag in Linz einen via Interpol gesuchten mutmaßlichen Einbrecher gefasst.

Der 32-jährige Kroate war seit August weltweit zur Festnahme ausgeschrieben. Die Fahndung in Oberösterreich wurde von Zielfahndern des LKA übernommen. Am Samstag wurde der Verdächtige in Linz entdeckt und u.a. mit Unterstützung der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) festgenommen und in die Justizanstalt Linz überstellt.

Nähere Details zu den verübten Einbrüchen waren zunächst nicht bekannt. (APA)