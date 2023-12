Church of England segnete erstmals gleichgeschlechtliche Paare

Zwei Frauen wurden in der ostenglischen Hafenstadt Felixstowe als erstes gleichgeschlechtliches Paar in der Church of England gesegnet.

Erstmals in ihrer Geschichte hat die Church of England gleichgeschlechtliche Paare gesegnet. Als eine der ersten erhielten Catherine Bond und Jane Pearce am Sonntag im Rahmen eines Gottesdienstes im ostenglischen Felixstowe den Segen für ihre „Liebe und Freundschaft“ sowie ihre gegenseitigen Verpflichtungen, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Das zuständige Gremium - das sogenannte House of Bishops - hatte den Schritt erst vor wenigen Tagen erlaubt.

Die grundsätzliche Entscheidung, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen und für deren Beziehungen zu beten, war bereits im Februar gefallen. Dem waren langwierige Debatten vorausgegangen. Kritikern geht die Entscheidung nicht weit genug. Sie fordern, dass gleichgeschlechtlichen Paaren auch der Zugang zu kirchlichen Trauungen erlaubt wird. Anderen gehen bereits die Segnungen zu weit.

Die Church of England ist Staatskirche in England, deren nominelles Oberhaupt König Charles III. ist. Sie ist Mutterkirche der weltweiten anglikanischen Gemeinschaft, die vor allem in den Ländern des Staatenbundes Commonwealth vertreten ist, und gilt nach der römisch-katholischen Kirche und der Orthodoxen Kirche als drittgrößte Kirchengemeinschaft der Welt. (APA/DPA)