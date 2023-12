Die Weihnachtskarten der Royals

Familienschnappschüsse und Meilensteine sind auf den diesjährigen weihnachtlichen Grußkarten der europäischen Royals zu sehen.

Die britischen Royals gehörten zu den ersten, die ihre Weihnachtskarten veröffentlichten. Während König Charles und Königin Camilla ein Bild des Krönungstages für die Karte verwendeten, setzten Prinz William und Prinzessin Catherine auf ein schwarz-weißes Bild ihrer fünfköpfigen Familie.

Die Weihnachtskarte von König Charles und Königin Camilla. Reuters / Buckingham Palace/hugo Burnand

Prinz William und Prinzessin Catherine mit ihren drei Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. Reuters / Josh Shinner/kensington Palace

Elegant und glamourös zeigen sich die monegassischen Royals rund um Prinz Albert und Prinzessin Charlène. Die vielen Gerüchte, die es in diesem Jahr gab, werden damit weggelächelt. „Möge diese Weihnachtszeit Ihnen und Ihren Lieben viel Glück bringen. Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr 2024“, steht auf der Karte in verschiedenen Sprachen.

Mehr lesen Gerüchteküche um Prinzessin Charlène brodelt

Spaniens royale Familie hatte in diesem Jahr ebenfalls viel zu feiern. Prinzessin Leonor wurde 18 Jahre alt. Gefeiert wurde dieser Meilenstein, indem sie an einer Verteidigungszeremonie vor den Cortes Generales teilnahm. Das Bild der Weihnachtskarte entstand an diesem Tag.

Die offizielle Weihnachtskarte der spanischen Royals. Imago / Andrews Archie/abaca

Die Belgische royale Familie wählte ein Bild aus, das am Tag der Feierlichkeiten zum zehnjährigen Thronjubiläum entstand. Darauf sind König Philippe und Königin Mathilde mit ihren vier Kindern Prinzessin Eleonore, Prinz Gabriel, Prinzessin Elisabeth und Prinz Emmanuel zu sehen.

Kronprinzessin Marie-Chantal von Griechenland teilte ihre Weihnachtskarte mit ihren Instagram-Followern. Darauf ist ihr Ehemann Kronprinz Pavlos zu sehen und die fünf Kinder Olympia, Constantine, Achileas, Odysseas und Aristides.

(cg)