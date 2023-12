Was Weihnachten ausmacht: Zimt-Aufguss und Punsch im Wasser

Ein paar Stunden in der Therme als Advent-Reset. Unter der Woche am Vormittag ist oft so wenig los, dass es purer Luxus ist.

Es ist Advent, und es sind ja alle immer so gestresst. Gut, dass kaum jemand Zeit für Entspannung hat! Die gelingt ja oft eher besser, je weniger Menschen man um sich hat.

Um im Trubel zwischen Christkindlmärkten oder Einkaufsstraßen Pause zu machen, empfiehlt sich ein Adventbesuch in der Therme. Denn während man die in den Weihnachtsferien, sofern man nicht so gern Haut an Haut mit Fremden in der Sauna liegt oder im Becken schwimmt, in den Weihnachtsferien eher vergessen kann, ist in der Therme Wien zum Beispiel an Vormittagen während der Woche oft so wenig los, dass es purer Luxus ist.

Punsch im Wasser trinken

Nach ein paar Stunden im Wasser, in Saunen, des Dösens fühlt man sich, als hätte es all das Zuviel der Vorweihnachtszeit nie gegeben. Dabei findet man Weihnachtsstimmung auch hier: wenn man zwischen Schneelandschaft (okay, das ist für diesen Advent wohl vorbei, aber der nächste Schneefall kommt bestimmt), Weihnachtslichtern und Punschstand (optional mit Punsch im Wasser, auch das ist erlaubt) im Außenbecken schwimmt.

Oder in der Sauna mit Weihnachtsaufgüssen (Ingwer oder Bratapfel-Zimt). Oder bei Adventaktionen an Kindermontagen oder Familiennachmittagen mit Kinderanimation mit Basteln oder Keksbacken zum Beispiel. Nur zu viel Ruhe darf man sich da dann nicht erwarten.