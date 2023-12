Als ein Blauer rotsah

In Prä-Ibiza-Zeiten rissen sich jugendliche Fans noch darum, mit dem FPÖ-Chef und Vizekanzler für ein Selfie zu posieren. Jetzt aber rückten sie Heinz-Christian Strache zu Leibe.

Mein Gott! Nirgends hat man seine Ruhe. Überallhin verfolgen einen die Leute mit ihren Handys, diese Schmalspur-Paparazzi – bis in den Volksgarten, eine angesagte Wiener Clubbing-Location für unter 25-Jährige am Rande des Heldenplatzes, die indessen auch Mittfünfziger und Möchtegern-Playboys anzieht.

In Prä-Ibiza-Zeiten rissen sich jugendliche Fans noch darum, mit dem FPÖ-Chef und Vizekanzler für ein Selfie zu posieren. Jetzt aber rückten sie Heinz-Christian Strache zu Leibe, der nur kurz ausspannen, relaxen und vielleicht ein bisschen Dampf ablassen wollte in der stressigsten Zeit des Jahres, die man in grauer Vorzeit einmal Advent genannt hat. Dass er, so ein Augenzeuge, in den Morgenstunden im Sitzen eingeschlafen sei – eine Diffamierung. Wo er doch so ein Steher sei, wie sich alle im Ibiza-Video überzeugen konnten, wach gehalten von einem Gummibärchendrink, aufgepeppt mit ein wenig Wodka, und einer Fake-Oligarchen-Nichte.

Als H.-C. Strache, der Partytiger honoris causa, in der In-Disco sanft geweckt wurde, sah der Blaue neulich rot. Er spielte den wilden Mann und schlug mit den Fäusten um sich – ein Reflex, den er früh in der Burschenschaft und bei Paintball-Spielen eingeübt hat. Am Ende konnte er freilich von Glück sagen, dass er glimpflich davongekommen ist – ohne ein blaues Auge.

