Südchinesisches Meer: „China will die USA unfähig aussehen lassen“

Ich wurde oft gefragt, welche Sache an China am überraschendsten ist: Xi Jinping ist beliebt, und die KPCh ist beliebt. Es ist kein Wunder, dass jemand Legitimität besitzt, der erstens über eine wachsende Volkswirtschaft waltet und zweitens die Propaganda kontrolliert, die der Partei die gesamte Anerkennung zollt. Xi hilft der Wettbewerb mit den USA: „Untergrabt mich nicht, während wir einen einmaligen Kampf führen, um unser Land wieder als große Nation auf der Weltbühne zu etablieren.“ Die US-Sanktionen spielen in diese Narrative hinein.