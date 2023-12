Der Christbaum vom Tegernsee

Uli Hoeneß spielt das Christkind in seinem Winterwonderland in den bayerischen Alpen. Da finden auch die Heiligen Drei Könige hin – vielleicht sogar zu dessen Geburtstag am 5. Jänner.

Pilger kommen von nah und fern ins bayerische Tegernseer Tal, um das Weihnachtswunder zu bestaunen. In Bad Wiessee, hoch über dem See, erhebt sich auf einer Anhöhe eine 30 Meter hohe Fichte mit Hunderten Lichtern, die strahlt und funkelt und weithin leuchtet – fast bis München und weit über Weihnachten und den Dreikönigstag hinaus. Womöglich bis Maria Lichtmess, 40 Tage nach Weihnachten am 2. Februar, wenn nach alter Sitte der Christbaum entsorgt wird – und zwar als Brennstoff für den Kamin.

Uli Hoeneß, der Patriarch von Bayern München, spielt in seinem Winterwonderland das Christkind. In jungen Jahren glich der pausbäckige Schwabe und Sohn eines Fleischhauers mit seinen Locken und dem Goldhaar einem Engel. Auch im fortgeschrittenen Alter verteilt er mitunter milde Gaben, außer es lodert ein unheiliger Zorn in ihm hoch wie nun gegen ein Comeback des Ex-Bayern-Stars Toni Kroos im deutschen Fußball-Nationalteam.

Ansonsten hat Hoeneß ein großes Herz, selbst für Fans des Lokalrivalen 1860 München. Für Bayern-Stars erst recht: Tormann Manuel Neuer residiert vis-à-vis vom Boss am Ostufer. Hoeneß selbst ist am Vorabend des 6. Jänner geboren, was ihn quasi als einen der Heiligen Drei Könige prädestiniert. Den Weg zu ihm finden die Weisen aus dem Morgenland jedenfalls leicht.

