Oberbayerische Herbergssuche

Ein Ehepaar hat eine Kirche nahe Rosenheim zweckentfremdet - ein Fall für die Rosenheim-Cops, mehr noch aber für das Jüngste Gericht.

Spitz ragt der Kirchturm von Schechen nahe Rosenheim in die Höhe und beherrscht so das oberbayerische Idyll. Ebendort begab sich anno Domini 2023 ein Akt, der weit über die Grenzen des 4500-Seelen-Dorfs hinaus für Schlagzeilen sorgte – ein Fall für das Team der Rosenheim-Cops, mehr noch aber für die Instanzen der katholischen Kirche und des Jüngsten Gerichts.

Die Kirchturmspitze hatte ein Ehepaar in den mittleren Jahren auf andere Gedanken gebracht. Es nahm den biblischen Topos von der Herbergssuche ein wenig zu wörtlich: So eilig hatte es es mit dem Geschlechtsakt, dass das Gotteshaus gerade recht dafür schien. So, als suchte es die Nähe Gottes und seinen Segen. Ein Don Camillo hätte womöglich ein Auge zugedrückt angesichts der Blasphemie – erst recht, wenn ein Kind Gottes daraus entsprang.

Das Unheil setzte indes ein, als der Mann Fotos vom Sex in der Kirche in Umlauf brachte und er sich des Fetischs rühmte. Es kam, wie es kommen musste: eine Anzeige wegen „beschimpfenden Unfugs“. Der Altar – ob missbraucht oder nicht – muss mit Weihrauch und Weihwasser beträufelt und gesegnet werden. Die Ehefrau zeigte sich als Sünderin vor dem Herrn nun bereit, Buße zu tun. 100 Ave Maria, ein Rosenkranzgebet und eine Spende sollten sie reinwaschen – und obendrein eine Putzaktion in der Kirche.

