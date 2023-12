HBO-Serie, gedreht in Wien: Schönbrunn sieht völlig anders aus  

So sieht Schloss Schönbrunn in „The Palace“ aus.

So sieht Schloss Schönbrunn in „The Palace“ aus. HBO

Die prestigeträchtige HBO-Serie „The Regime“ mit Kate Winslet entstand in Wien. Doch im neuen Trailer ist die Bundeshauptstadt deutlich verfremdet.

Im vergangenen Frühjahr fanden in Wien Dreharbeiten für die starbesetzte neue HBO-Serie „The Regime“ statt, die damals noch den Arbeitstitel „The Palace“ trug. Wie der Name, so wurden auch die Schauplätze angepasst. Gedreht wurde die Serie mit Kate Winslet etwa im Gartenpalais Liechtenstein im Bezirk Alsergrund und in bzw. vor Schönbrunn. Im ersten Teaser, der im April erschien, war die einstige Kaiserresidenz deutlich erkennbar. In dem am Mittwoch veröffentlichten zweiten Teaser-Trailer ist das anders: Schloss Schönbrunn bekam ein paar extra Stockwerke aufgesetzt.

Schönbrunn mochte den Filmemachern zu markant und bekannt erscheinen, weshalb das Schloss verfremdet wurde. Aber auch die Stadt im Hintergrund wurde offenbar ausgetauscht. Dort flankieren nun schneebedeckte Berge das Panorama. Welche Stadt das sein könnte, ist unklar. Die Google Bildersuche spuckt Ergebnisse vor allem in der Schweiz aus, aber keine eindeutigen.

Inhaltlich dürfte „The Regime“ an der Grenze zwischen Drama und Satire angesiedelt sein. Winslet spielt darin – dem Trailer nach zu urteilen: mit Verve – eine autoritäre Kanzlerin. Ihre Herrschaftszeit dürfte sich aber dem Ende zuneigen. In weiteren Rollen sind Hugh Grant, Matthias Schoenaerts und Andrea Riseborough sowie Martha Plimpton zu sehen. Die Regie führt Stephen Frears („Die Queen“).

Im ersten Teaser war Wien noch typischer. HBO

Die sechsteilige Miniserie startet ab der Nacht von 3. auf 4. März 2024 (parallel zur US-Ausstrahlung) auf Sky, jede Woche wird eine neue Folge abrufbar sein.

„The Palace“ ist das erste internationale Projekt, das aus Mitteln des neuen Finanzanreizmodells FISAplus gefördert wurde. (her)