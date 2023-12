BMW will 2024 mehr als 500.000 Elektroautos ausliefern

Der deutsche Autobauer BMW will im kommenden Jahr erstmals mehr als eine halbe Million Elektroautos ausliefern.

Der Stopp der Elektroautoprämie in Deutschland ändere nichts an den globalen Plänen des Konzerns. 2025 soll jeder vierte BMW nur noch über einen Elektromotor verfügen.

Der deutsche Autobauer BMW will im kommenden Jahr erstmals mehr als eine halbe Million Elektroautos ausliefern. BMW-Chef Oliver Zipse sagte dem Magazin „Focus“ laut Vorabbericht vom Donnerstag, das wäre erneut ein deutlich zweistelliges Wachstum. Der Stopp der Elektroautoprämie in Deutschland ändere nichts an den globalen Plänen des Konzerns. „Wir sind ein weltweit agierendes Unternehmen und bei weitem nicht nur auf dem Heimatmarkt aktiv.“

Für das laufende Jahr hat sich BMW vorgenommen, den Anteil der vollelektrischen Fahrzeuge auf 15 Prozent des Gesamtabsatzes zu steigern. Im kommenden Jahr sollen es dann 20 Prozent werden; 2025 soll jeder vierte BMW nur noch über einen Elektromotor verfügen. (APA/Reuters)