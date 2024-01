„Porkopolis“ und die filmreife Seite von Cincinnati

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Hängebrücke von John August Roebling, das Wahrzeichen der Stadt, über den mächtigen Ohio River. • Sabine Mezler-Andelberg

Cincinnati gehört zu den Städten, die kaum auf einer US-Reiseroute stehen. Zu Unrecht, denn sogar die Filmindustrie lässt die schöne Architektur im Stil von New York in den 1950er-Jahren wieder lebendig werden. Unterwegs im Staatendreieck von Ohio, Indiana und Kentucky.

„Wer dort Steak essen will, wo Cate Blanchett aka „Carol“ in dem gleichnamigen Film gespeist hat, auf den Spuren Robert De Niros nächstem Film „Alto Knights“ (über New Yorker Mafiabosse) wandeln oder die Drehorte von George Clooneys „The Ides of March“ besuchen will, kann das nicht etwa in New York City tun, wo sie spielen – sondern in Cincinnati. Denn die für Tourismus und/oder glamouröse Filmgeschäfte eher wenig bekannte Stadt, hat sich in den vergangenen 14 Jahren still und leise zu einem populären Drehort entwickelt.