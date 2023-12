Wenn im Vatikan Hochbetrieb herrscht

Papst Franziskus hat seine Infektion der Atemwege überstanden und wirkt wieder fit. Der Heilige Vater wird die Energie brauchen. Denn er hat volles Programm zu Weihnachten.

Bunte Lichter rasen wild die Äste hinauf und wieder hinunter. Der Weihnachtsbaum auf dem Petersplatz sieht in diesem Jahr wenig besinnlich aus. Mehr wie eine Leuchtreklame, die zu schreien scheint: „ES WEIHNACHTET SEHR! Also feiert gefälligst!“

Ruhige Tage gibt es im Vatikan an Weihnachten ohnehin eher selten. Die abwechselnd leuchtende Lichterkette am Baum soll den Effekt eines Schneefalls erzeugen, heißt es. Der Baum stammt heuer aus dem oberen Maira-Tal in der piemontesischen Gemeinde Macra. Die 65 Zentner schwere Fichte ist 28 Meter hoch. Sie wurde bereits Ende November auf dem Petersplatz aufgestellt. Da Weihnachten das Fest des Kindes ist, hat sich die Region Piemont auch für die Zeit nach den Feiertagen etwas ausgedacht: Nach Weihnachten werde der Baum „zu einer Firma geschickt, die ihn in Spielzeug für Kinder, die in Not leben, umwandelt“, sagte der Präsident der Region, Alberto Cirio, bei dessen Aufstellung.