Emmerich Tálos: Ich habe sie so wahrgenommen, dass die Kollektivvertragsverhandlungen im heurigen Jahr ungleich konfliktträchtiger verliefen als in den letzten Jahren. Man muss natürlich auch fragen, warum das so ist. Wir haben massive wirtschaftliche Probleme wie hohe Inflation, Rezession und Arbeitslosigkeit. Dieser veränderte Kontext in sozialer und ökonomischer Hinsicht hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Interessenabstimmung zwischen den Kollektivvertragspartnern heuer nicht in jeder Branche so gut geklappt hat.