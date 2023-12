Vor dem Hintergrund des Kriegs in Nahost und in anderen Teilen der Welt äußerte der König seine Hoffnung auf Frieden. Er ruft dazu auf, sich „in die Lage unserer Nachbarn zu versetzen und ihr Wohlergehen genauso zu suchen wie das unsere.“

Der britische König Charles III. hat in seiner zweiten Weihnachtsansprache als Monarch zum Schutz der Umwelt und zum Frieden aufgerufen. Das „wachsende Bewusstsein“ für die Notwendigkeit, die Natur zu schützen, sei für ihn eine große Inspiration, sagte der 75-Jährige in seiner am Montagnachmittag im Fernsehen ausgestrahlten Botschaft. „Wir kümmern uns um die Erde um der Kinder unserer Kinder willen.“

Vor dem Hintergrund des Kriegs in Nahost und in anderen Teilen der Welt äußerte der König seine Hoffnung auf Frieden. Er bete dafür, „dass wir alles in unserer Macht Stehende tun können, um uns gegenseitig zu schützen“, sagte Charles III. Er rief dazu auf, sich „in die Lage unserer Nachbarn zu versetzen und ihr Wohlergehen genauso zu suchen wie das unsere“.

Weihnachten ohne Harry und Meghan

Die königliche Familie hatte am Morgen die Weihnachtsmesse in Sandringham besucht. Charles III. wurde von seiner Frau Camilla sowie seinem Sohn William, dessen Frau Kate und ihren Kindern begleitet. Sein Sohn Harry und dessen Frau Meghan, die sich 2020 von ihren royalen Pflichten zurückgezogen hatten und inzwischen in den USA leben, waren hingegen nicht angereist.

Charles III. hatte im September 2022 die Nachfolge seiner nach 70 Jahren auf dem Thron verstorbenen Mutter Elizabeth II. angetreten. Am 6. Mai wurde er gekrönt. (APA/AFP)