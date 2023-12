Martin Selmayr: „Die EU-Mitgliedschaft ist kein Netflix-Abo“

Martin Selmayr: 2023 zählt zu den schwierigsten Jahren, die ich in der EU erlebt habe. Aber das Jahr geht trotz aller Herausforderungen mit drei großen Entscheidungen zu Ende: erstens der Eröffnung der Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine, mit Moldau und grundsätzlich auch mit Bosnien und Herzegowina; zweitens mit internationalem Konsens, was die Bekämpfung der Klimakrise und den Ausstieg aus fossilen Energieträgern bis 2050 anbelangt; und drittens mit der Einigung auf ein Migrations- und Asylpaket. An diesem harten Brett haben wir seit 2016 gebohrt. Am Ende hat sich Europa in den großen Fragen geeint gezeigt. Das gibt mir Hoffnung für das nächste Jahr. Natürlich wünschen wir uns einen verlässlichen amerikanischen Partner. Aber wir haben schon einmal vier Jahre durchgestanden, in denen dieser Partner äußerst schwierig war. Wir wissen also, was uns im Fall des Falles erwarten könnte.