Hier gibt es Freibier for Future

In der französischen Komödie „Black Friday for Future“ – von den Machern von „Ziemlich beste Freunde“– schleichen sich zwei tief verschuldete Trickbetrüger in eine Klimaaktivistengruppe ein. Gibt’s da etwas abzustauben?

Es sei „ein schwieriges Jahr“ gewesen, sagt ein französischer Präsident nach dem anderen, von Hollande bis Pompidou: Mit Ausschnitten aus diversen Silvesteransprachen beginnt dieser Film, der im französischen Original den entsprechenden Titel „Une année difficile“ trägt und in der deutschen Übersetzung den läppischen, aber treffenderen „Black Friday for Future“.

Vielleicht wollten die deutschen Verleiher diese Komödie damit ja auch etwas vom Podest der hohen Ansprüche herunterholen. Es wirkt, als hätten sich Éric Toledano und Olivier Nakache, bekannt für den Kinohit „Ziemlich beste Freunde“ (2011), viel vorgenommen, eine Auseinandersetzung mit den großen Debatten unserer Zeit, Umwelt, Konsum, Armut, soziale Spannungen, gar Corona. Was dabei herausgekommen ist – und ab Donnerstag, in den österreichischen Kinos läuft –, ist eine lau plätschernde, alt wirkende Komödie, in der wütende Klimaaktivisten einem konsumfreudigen Trickbetrügerduo gegenübergestellt werden.

Da ist etwa Albert (Pio Marmaï): Wir sehen ihn, wie er sich am Black Friday ins Gedränge vor einem Elektronikgeschäft wirft, um ja unter den Ersten zu sein, die unter den sich öffnenden Rollläden durchkriechen, um verbilligte Reiskocher abstauben zu können. Beruflich verdingt sich Albert als Gepäckwagenfahrer auf dem Pariser Flughafen, was jedoch nicht reicht, um seine hohen Konsumschulden bei Banken und Bekannten abzuzahlen, weshalb er nebenbei angebrochene Parfümflaschen, die Reisende an der Sicherheitskontrolle abgeben mussten, auf einer Art Untergrund-Flughafen-Schwarzmarkt vercheckt. Oder eben die Black-Friday-Ausbeute online weiterverkauft.

Achtung, die Klima-Kleptomanen kommen