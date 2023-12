Was das Medienjahr 2024 alles bringt

Es wird ein Jahr des Umbruchs: Der ORF braucht wieder ein neues Gesetz, einige Zeitungen neue Chefredakteure. Und alle müssen sparen.

Sagen wir so: Es bleibt spannend. Nachdem 2023 bereits Weichenstellungen auf dem Medienmarkt gebracht hat – von der Entscheidung für einen ORF-Beitrag über die Einstellung der „Wiener Zeitung“ bis zur Implosion der Signa-Holding, die Anteile an „Krone“ und „Kurier“ hält –, wird 2024 das Jahr der Umsetzung und des Umbruchs. Zuerst merken wird man das am ORF. Für dessen Leistung ist ab 1. Jänner ein Beitrag fällig, der mit 15,30 Euro pro Monat (plus Landesabgaben) zwar günstiger ist als die bisherige GIS-Gebühr, dafür aber auch von gut 700.000 Haushalten zu entrichten ist, die bisher nicht gezahlt haben.