Israel setzt auf einen Zermürbungskrieg gegen die Hamas

Kampfpause für einen israelischen Soldaten in der Nähe des Gazastreifens. Reuters/Amir Cohen

Die israelische Armee bereitet sich auf eine neue Strategie im Gazastreifen vor. Ein Netanjahu- Vertrauter führte in Washington Gespräche über ein Nachkriegsszenario.

Ron Dermer kennt den US-Politbetrieb wie kaum ein anderer Israeli außer Benjamin Netanjahu. Deshalb hat der Premier seinen Vertrauten, den Minister für strategische Angelegenheiten, der als kooptiertes Mitglied auch im Kriegskabinett im Verteidigungsministerium in Tel Aviv sitzt, über Weihnachten nach ­Washington entsandt.

In Gesprächen mit Jake Sullivan, dem nationalen Sicherheitsberater Joe Bidens, hat der gebürtige Amerikaner und langjährige israelische Botschafter in den USA die Kriegsstrategie Israels abgestimmt. Sullivan hatte erst vor wenigen Wochen in Israel die Netanjahu-Regierung zu einer neuen Phase des Kriegs gedrängt – weniger Luftangriffe, mehr Spezialoperationen von Elitetruppen gegen die Hamas-Führung, um die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu schonen.