Die Obama-Liste

Hochsaison für Auguren, Bilanzen und Best-of-Listen. Barack Obama darf da nicht fehlen - sonst könnten manche nicht ins neue Jahr rutschen.

Dem Jahreswechsel wohnt es inne, dass er sich für Rückblicke und Vorschauen eignet wie keine andere Jahreszeit. Wobei das mit den Prognosen bekanntlich so eine Sache ist: Sie sind schwierig, „vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen“, wie Ironiker Mark Twain gewusst hat. Auf die Auguren ist ohnehin kein rechter Verlass. Wie lässt sich schon – wie es die alten Römer getan haben – vom Flug der Vögel auf den Lauf der Welt deuten? Es läuft also darauf hinaus, dass sich jeder seinen Reim zu machen versucht, und die Pessimisten die Optimisten bei Weitem überwiegen. Wir halten uns jedenfalls nicht an die Propheten, die im Nachhinein alles gewusst haben wollen.

Und dann gibt es noch jene, die am Jahresende ihre Bestenliste vorlegen, fein säuberlich gereiht. Daran herrscht nun wahrlich kein Mangel. Manche Hardcore-Fans warten beispielsweise tatsächlich auf Barack Obamas alljährliches Best-of, als könnten sie ohne dessen Bewertung nicht über die Schwelle des neuen Jahrs treten.

Dass der Ex-Präsident in seiner Eigenschaft als Rezensent die eigenen Filme seiner Produktionsfirma Higher Ground über den grünen Klee lobt – geschenkt. Und dass er sonst „Oppenheimer“, das Sportdrama „Air“ und den Justizthriller „Anatomie eines Falls“ preist, ist auch eher konventionell – und doch vermutlich eine ganz gute Prognose für die Oscar-Kür.

