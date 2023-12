Uta Gosmann, geboren 1973 in Bochum, lebt in New Haven, Connecticut. Sie ist Lyrikerin, Übersetzerin und Psychoanalytikerin. Zuletzt erschien ihr Lyrikband “Reise durchs Nimmerich” (Edition Thanhäuser). “Treue und edle Nacht” und “Winterrezepte aus dem Kollektiv” (Luchterhand Verlag) sind ihre Übersetzungen der Nobelpreisträgerin Louise Glück. Die Gedichte sind neu.