Die meistgelesenen Kulturgeschichten des Jahres 2023

Auf der Bühne, im TV und überhaupt in der Kunst tut sich gewöhnlich allerhand. Was davon unsere Leserinnen und Leser am meisten interessiert hat, finden Sie hier.

Besonders rege gelesen wurde heuer eine Theaterkritik zu „Angela (A Strange Loop)“ von Susanne Kennedy und Markus Selg. „Presse“-Kritiker Norbert Mayer nannte das Stück eine entbehrliche Übung in zeitgeistigen Phrasen. Dass Angela einen Fötus herauswürgt, hat wohl einige zum Lesen animiert, oder mindestens zum Klicken.

Queen of Rock ’n’ Roll Tina Turner ist im Mai gestorben. In ihren 84 Lebensjahren sind ihr zwei Ausbrüche gelungen, privat wie beruflich. Und so wurde sie das, was sie immer werden wollte. Welcher ist Ihr Lieblingssong von Tina Turner? (Im Artikel kann immer noch abgestimmt werden.)

Thomas Gottschalk hat sich an vielen letzten Malen „Wetten, dass..?“ versucht. Die (scheinbar) wirklich letzte Sendung ging Ende November über die Bühne, eine Handvoll Aufregungen inklusive. Dass er nur eine Woche später wieder im Fernsehen auftrat, obwohl er sich vom deutschen TV verabschiedet hatte (er könne dort nicht mehr sprechen wie zu Hause), hat so manche verwundert, andere gefreut.

Der Tod von Schauspieler Elmar Wepper im Oktober hat fast vergessene Szenen wieder wachgerufen. Da stand er, an einem See am Fuße des Fuji, weiß geschminkt und in den Kleidern seiner verstorbenen Frau, schaute zum Gipfel und begann zu tanzen. „Kirschblüten – Hanami“ war die erste Kinorolle des deutschen Publikumslieblings, bekannt war er zuvor schon aus leichteren TV-Stoffen.

Die Story vom Sterben des Söldnerführers Jewgenij Prigoschin, der mit seiner Gang vom Himmel fiel, beflügelt die Fantasie, nicht nur im Boulevard. Wie man sie erzählen soll, hat sich „Presse“-Kolumnist Norbert Mayer gefragt. Am besten nähert man sich ihr wohl kulturgeschichtlich.

Das Siegerlied des diesjährigen Eurovision Song Contests kam wohl vielen bekannt vor. Von Adeles „Easy On Me“ über die Raver-Hymne „Flying Free“ bis zu „The Winner Takes It All“ von ABBA: Kritikerinnen und Kritiker zeigten nach der Show Ähnlichkeiten von Loreens „Tattoo“ mit anderen Songs auf. Unsere Leserinnen und Leser haben genau hingeschaut.

Die TV-Notizen der „Presse“ sind eine lose Serie, in der Fernsehbeiträge eingeordnet und kommentiert werden. Besonders interessiert hat heuer Virologe Andreas Bergthaler als Gast in der „ZiB 2“, genauso wie die Ex-SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Leserinnen und Leser angezogen hat auch ein Streitgespräch zu den Mitteln der Klimabewegung.

Noch ein Todesfall, der viele interessierte: Schauspielerin Lisa Lohring starb im Alter von 64 Jahren. Die Rolle der Wednesday Addams war ihre bekannteste. Kurz vor ihrem Tod war sie wegen der Netflix-Neuinterpretation „Wednesday“ wieder in aller Munde. Ihre Rolle übernahm darin die 20-jährige Jenna Ortega.

Was macht die Ex-„Bingo“-Frau bei Blau, hat sich die „Presse“ und haben sich wohl auch ihre Leserinnen und Leser gefragt. Die frühere Romy-Preisträgerin Marie Christine Giuliani hatte beim FPÖ-Jahresauftakt eine Hauptrolle inne.

Die „Presse“-Kulturredaktion hat außerdem die besten Bücher des Jahres zusammengetragen. Jüngst auch ihre Lieblingssongs, -filme und -serien (alle Listen sind nach wie vor einsehbar).