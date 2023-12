Das Jahr der Entscheidung im Krieg Russlands gegen die Ukraine

Der Strom der Freiwilligen ist versiegt: Anwerbeplakate für die 3. Angriffsbrigade in Kiew.

Der Strom der Freiwilligen ist versiegt: Anwerbeplakate für die 3. Angriffsbrigade in Kiew. Jana Madzigon

Beide Seiten haben mit den Grenzen ihrer Kräfte zu kämpfen. Während sich Putin jetzt schon siegessicher gibt, wird es maßgeblich vom Westen abhängen, ob der Kreml-Chef recht behält.

Das Jahr der hohen Erwartungen war 2023. Die ukrainische Gegenoffensive ab dem Frühsommer sollte die russisch besetzten Gebiete im Süden befreien und den Weg auf die Krim freimachen. So lautete das optimistische Szenario, das ukrainische Vertreter in Aussicht stellten, auch, um sich die weitere Unterstützung aus dem Westen zu sichern. Zu Jahresende überwiegen Ernüchterung und die Einsicht, dass der Krieg so schnell nicht entschieden wird. 2024 wird ein schwieriges Jahr, v.a. für die Ukraine. Doch der Krieg könnte einer Entscheidung näherkommen.