Alle warten auf Donald Trump

Nicht nur in den USA dreht sich das Wahlkampfjahr um Donald Trump. AFP

Absehbarer Kulminationspunkt 2024 ist die US-Präsidentenwahl. Bis dahin wird Putin seinen Ukraine-Krieg fortsetzen. Von Trump erhofft er sich einen Deal. Doch die größten Folgen hat meist das Unerwartete.

Ein dermaßen dichtes Wahljahr hat die Welt selten gesehen. 2024 gibt ein gutes Viertel der Menschheit ihre Stimme ab. In insgesamt rund 70 Staaten von Indien bis Südafrika, von Russland bis Indonesien, von den USA bis Österreich. Nicht überall sind die Bedingungen fair. Wer aus den russischen Präsidentschaftswahlen Mitte März als Sieger hervorgeht, ist schon jetzt klar. Der einzige Gegner, den Amtsinhaber Wladimir Putin auch nur ansatzweise fürchten müsste, sitzt in einer Strafkolonie am Polarkreis.

Doch andere Urnengänge haben Potenzial, den Lauf der Welt zu verändern.