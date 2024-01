Apokalypse auf australisch

Eine Giftschlange auf dem Tennis-Court. Was kommt als nächstes? Ein Krokodil?

Die Australier sind ihrer Zeit voraus. Als eine der Ersten gingen sie – „same procedure as every year“ – ins neue Jahr, und auf der Sydney Harbour Bridge erhellte ein Feuerwerk das Firmament. Das haben die „Aussies“ auch bitter nötig in einem Sommer, der mit seinen Hitzewellen, Buschfeuern und Überflutungen längst schon kein Vergnügen mehr ist. Dass sich vor der Küste Haie tummeln, scheint da noch das kleinste Übel.

Ist Australien der Apokalypse geweiht, heimgesucht von biblischen Plagen, ein Versuchslabor des Weltuntergangs durch den Klimawandel? Wer den Endzeitthriller „Mad Max“ kennt, der Mel Gibson Ruhm eingebracht hat, bekommt eine Vorahnung davon.

Auch Dominic Thiem war bass erstaunt, als bei der Qualifikationsrunde für das Turnier in Brisbane jüngst eine Giftschlange über den Tenniscourt kroch – was eine halbstündige Unterbrechung erzwang und eine Wende zum Besseren für den Tennismatador aus Austria. Was kommt als Nächstes? Ein Krokodil, das vom nahen Yarra River in die Rod-Laver-Arena der Australian Open in Melbourne schwappt, um Novak Djoković zu beißen, den zehnfachen Melbourne-Triumphator im Zeichen des übergroßen Krokodil­logos, der vor zwei Jahren als Impfgegner ausgesperrt war? Da kann wohl nur Crocodile Dundee helfen.

