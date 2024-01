735 Flugzeuge geliefert: Airbus übertrifft Ziel für 2023

Das Ziel, 720 Verkehrsmaschinen auszuliefern, sei damit trotz der anhaltenden Probleme bei Zulieferern 2023 deutlich übertroffen worden

Mit rund 735 ausgelieferten Flugzeugen hat der europäische Flugzeugbauer Airbus Insidern zufolge 2023 einen Rekord aufgestellt. Das Ziel, 720 Verkehrsmaschinen auszuliefern, sei damit trotz der anhaltenden Probleme bei Zulieferern 2023 deutlich übertroffen worden, hieß es am Dienstag in Branchenkreisen. Der französisch-deutsche Konzern wollte sich dazu nicht äußern. Allein im Dezember wurden offenbar mehr als 110 Maschinen an Fluggesellschaften und Leasingfirmen übergeben. (APA/Reuters)