Kämpfe im Roten Meer treiben Ölpreis

Mit dem neuen Jahr verteuert die CO2-Bepreisung das Tanken. Aber auch die Angriffe im Roten Meer stören die Lieferketten und treiben den Preis für Rohöl am Weltmarkt wieder an.

Tanken wird auch in diesem Jahr teurer. Denn die CO 2 -Bepreisung, die 2022 als Teil der ökosozialen Steuerreform eingeführt wurde und zusätzlich zur Mineralölsteuer erhöhend wirkt, steigt auf die nächste Stufe. So sind künftig für eine Tonne Kohlendioxid 45 Euro zu entrichten. 2025 soll der Betrag auf 55 Euro steigen.