Taylor Swift bricht Album-Charts-Rekord von Elvis

Swift hält nun den Album-Charts-Rekord als Solokünstlerin. Eine Band ist ihr immer noch voraus.

Rekord-Tour, Rekord-Konzertfilm, meistgestreamte Künstlerin (wenn auch nicht in Österreich), ja sogar vom „Time“-Magazin zur Person des Jahres gekürt: Taylor Swift hat im vergangenen Jahr so einiges erreicht. Und das sogar ohne neues Album. Es ist also nur folgerichtig, dass auch 2024 mit einem neuen Rekord ihrerseits begangen wird. Die Musikerin hat den von Elvis Presley gehaltenen Rekord für die meisten Wochen auf Platz eins der Billboard-Albumcharts als Solokünstlerin gebrochen. 68 Wochen verbrachte die Künstlerin insgesamt der Spitze, das berichtet unter anderem der „Guardian“.

Swifts Album 1989 (Taylor‘s Version) erreichte in der letzten Woche des Jahres 2023 zum fünften Mal den Spitzenplatz der US-Album-Charts. Und obwohl sie damit nun den Rekord als Solokünstlerin hält, trennt sie noch eine Band – und insgesamt 64 Wochen mehr – vom Gesamtsieg: die Beatles. 132 Wochen standen ihre Alben an der Spitze der Billboard-Album-Charts.

67 Wochen belegte Elvis Presley zwischen 1956 und 2002 den ersten Platz . Damit ist der King of Rock ’n’ Roll nun Zweiter unter den Solokünstlern, insgesamt belegt er den dritten Platz. Sein längstes Nummer-1-Album war der Soundtrack zu „Blue Hawaii“, er verweilte von 1961 bis 1962 zwanzig Wochen an der Spitze der Charts.

Swifts Siegeszug

Swift hält obendrein den Rekord für die meisten Alben, die nacheinander auf Platz eins der Charts landeten – insgesamt dreizehn. Gelungen ist ihr das auch, weil sie ihre alten Alben neu aufnahm und veröffentlichte, nachdem Scooter Braun ihr altes Plattenlabel Big Machine Records und damit die Rechte an allen Masteraufnahmen ihrer Musik erworben hatte. Swift hatte ihm damals vorgeworfen, ein „unaufhörlicher, manipulativer Tyrann“ zu sein. Damit Braun nicht finanziell von den Lizenzgebühren profitieren kann, entschied die Musikerin ihre ersten sechs Alben erneut aufzunehmen.

Swifts erstes Nummer-1-Album war „Fearless“, das sich 2008 und 2009 elf Wochen lang an der Spitze der Albumcharts hielt. Es folgten „Speak Now“ (2010-11 sechs Wochen auf Platz eins), „Red“ (2012-13 sieben Wochen), „1989“ (2014-15 elf Wochen lang), „Reputation“ (2017-18 vier Wochen), „Lover“ (2019 eine Woche), „Folklore“ (2020-21 acht Wochen), „Evermore“ (2020-21 vier Wochen), „Fearless (Taylor’s Version)“ (zwei Wochen, 2021), „Red (Taylor’s Version)“ (eine Woche, 2021), „Midnights“ (sechs Wochen, 2022-23), „Speak Now (Taylor’s Version)“ (zwei Wochen, 2023) und „1989 (Taylor’s Version)“ (fünf Wochen, 2023-24).

Nächstes Ziel: Beatles

Die 34-Jährige ist auch die erste lebende Künstlerin, die fünf Alben gleichzeitig in den Top 10 landete, eine Leistung, die Prince erst nach seinem Tod im Jahr 2016 gelang. Im Juli brach Swift mit der Veröffentlichung von „Speak Now (Taylor‘s Version)“ außerdem einen von Barbra Streisand aufgestellten Rekord und wurde die Künstlerin mit den meisten Nummer-1-Alben in der Geschichte.

Die Beatles halten mit 19 immer noch den Rekord für die meisten Nummer-1-Alben insgesamt, gefolgt von Jay-Z mit 14 und Swift mit 13. Presley und Swift liegen derzeit gleichauf mit den meisten Nr.-1-Alben in einem einzigen Jahr, beide hatten zweimal drei innerhalb eines Jahres – Presley 1957 und 1961 und Swift 2021 und 2023. (red.)

