Was Singles in Österreich wollen

Sieben von zehn Singles wünschen sich eine feste Beziehung. Männer unternehmen dafür tendenziell mehr als Frauen, unter 30-Jährige mehr als Personen ab 30.

Die Mehrheit der Singles in Österreich würde lieber in einer festen Beziehung leben, bei Männern ist dieser Wunsch etwas stärker ausgeprägt als bei Frauen. Letztere vertrauen zudem eher dem Glück und Zufall, als aktiv auf Partnersuche zu gehen.

Je jünger die Singles sind, desto eher glauben sie daran, bald jemanden kennenzulernen und sich zu verlieben. Sie unternehmen dafür auch mehr und versuchen es etwa mit Onlinedating. Das geht aus einer neuen Umfrage der Dating-App Parship hervor (siehe Grafik). Befragt wurden Anfang Dezember 1510 online-affine Personen zwischen 18 und 75 Jahren, davon gaben 476 an, Single zu sein.

Die Dating-App Parship befragte Singles aus ganz Österreich und wollte unter anderem wissen, ob sie an ihrem Beziehungsstatus etwas ändern wollen. Presse/Petra Winkler

Zum Hintergrund: 32 Prozent der Österreicherinnen und Österreich bezeichnen sich als Single. In der Altersgruppe von 18 bis 75 Jahren leben somit 2,1 Millionen Menschen in keiner festen Beziehung. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung liegt bei rund einem Drittel (32 Prozent) und verändert sich seit einigen Jahren kaum.

Sieben von zehn Singles – also 1,5 Millionen Männer und Frauen – wünschen sich, mit jemandem liiert zu sein, etwas mehr Männer (75 Prozent) als Frauen (63 Prozent). Männer unternehmen auch mehr als Frauen, um potenzielle Partner kennenzulernen, während Frauen häufiger darauf vertrauen, dass sich Begegnungen durch Zufall ergeben, also spontan und ungezwungen. Wenig überraschend sehen unter 30-Jährige im Onlinedating das größte Potenzial für das Entstehen einer Beziehung. So ist jede zweite Person in dieser Altersgruppe der Überzeugung, dass die Chancen, sich zu verlieben, online am größten sind.

Bundesländer-Vergleich

Am aktivsten bei der Partnersuche sind der Umfrage nach Singles in Niederösterreich, dort ist auch die Zahl jener, die (wieder) in einer „verbindlichen und langfristigen Beziehung“ leben wollen, mit 73 Prozent am höchsten. Gefolgt von Salzburg und Tirol mit jeweils 71 Prozent. Allerdings sind die Unterschiede zwischen den Bundesländern nicht allzu groß. In Wien etwa sind es 65 Prozent. Der Aussage „Ich gehe aus in der Hoffnung, einen potenziellen Partner oder eine potenzielle Partnerin zu finden“ wird am häufigsten in Kärnten (45 Prozent) zugestimmt, gefolgt von Oberösterreich (37 Prozent), Niederösterreich und der Steiermark (jeweils 33 Prozent). Das Schlusslicht bildet Salzburg mit 28 Prozent, Wien liegt bei 32 Prozent. Hier geben mit 64 Prozent die meisten Befragten an, Paare zu kennen, die sich online kennengelernt haben. Auf Platz zwei und drei landen Niederösterreich mit 62 Prozent und Kärnten mit 59 Prozent.

Insgesamt haben vier von zehn Personen in Österreich schon Erfahrungen mit Onlinedating gemacht, bei den unter 30-Jährigen sind es 60 Prozent. Als häufigste Motive geben sie die Möglichkeit an, Menschen kennenzulernen, die sie sonst nicht getroffen hätten, sowie die Flexibilität beim Onlinedating. Bedenken gibt es hinsichtlich des Umstands, dass diese Form der Partnersuche eine durchaus längere Zeit erfordern kann, um sich darin zurechtzufinden. Zudem wird es von vielen als negativ („zeitaufwendig“) empfunden, ständig Nachrichten zu bekommen und beantworten zu müssen. Auch bei der Kommunikation bestehen Unsicherheiten – also bei der Frage, wie persönlich Gespräche mit einer noch unbekannten Person ausfallen sollen bzw. dürfen.

Was die Gründe für die Partnersuche angeht, geben knapp 30 Prozent der Befragten an, „interessante Menschen“ kennenlernen zu wollen, 27 Prozent hoffen, sich „emotional zu binden“, und 33 Prozent wollen „einfach eine gute Zeit verbringen“. In der Praxis vertrauen Singles eher auf Glück und Zufall bzw. das Schicksal (62 Prozent), anstatt selbst konkrete Maßnahmen (28 Prozent) zu ergreifen – wie etwa auf Partys zu gehen und eine Partnervermittlungsagentur in Anspruch zu nehmen.

Dabei werden Männer etwas häufiger aktiv als Frauen (35 zu 21 Prozent), sie halten auch im Alltag die Augen offen (49 zu 32 Prozent). Und das, obwohl sie häufiger über sich sagen, schüchtern zu sein (56 zu 48 Prozent).

Entspannte Grundhaltung

„Eine positive und entspannte Grundhaltung macht es Singles oft leichter, einen ersten Schritt zu wagen und aktiv etwas für sein Liebesglück zu tun“, sagt Caroline Erb, Psychologin bei Parship. „Dabei ergibt es Sinn, im Vorfeld seine Erwartungshaltung zu überprüfen und möglichst authentisch und natürlich zu agieren. Es zahlt sich in den allermeisten Fällen aus, auf andere zuzugehen, Neues auszuprobieren und mutig zu sein.“ Wichtig sei beim Austausch zudem eine „offene Kommunikation und ein gut dosiertes Zeitinvestment“.