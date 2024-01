Harald Mahrer: Ich glaube, dass 2024 ein sehr durchwachsenes Jahr wird. Und mich erfüllt natürlich der Verlust an Wettbewerbsfähigkeit mit großer Sorge. Denn wir sind ein Land, das nicht nur vom Inlandskonsum leben kann. Wir brauchen auch eine nachhaltige und kontinuierliche Investitionstätigkeit und den damit verbundenen Exporterfolg, der knapp 60 Prozent unserer Wirtschaftsleistung ausmacht. Es geht also nicht, nur auf die Inlandskaufkraft zu schielen oder sich im Rahmen einer Festung Österreich abzuschotten. Österreich kann nur mit einer Anknüpfung an die internationalen Märkte gut leben.