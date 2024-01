Wissenschaft zum Mitmachen: Geh‘ ma Vögel zählen im Park!

Sie ist eine der größten wissenschaftlichen Mitmach-Aktionen des Landes: Zum 15. Mal werden Österreicher aufgerufen, bei der „Stunde der Wintervögel“ zu Kurzzeit-Ornithologen zu werden.

Spannend“ kann vieles sein. Wie die Lieblingsserie nach dem Cliffhanger weitergeht. Wie die richtungsentscheidende Nationalratswahl ausgeht. Oder ob sich der Seidenschwanz am Wochenende in größerer Zahl in Österreich zeigen wird.

Für Evelyn Hofer wäre Letzteres jedenfalls ein entschiedenes Highlight für die heurige „Stunde der Wintervögel“, die von 5. bis 7. Jänner stattfindet. Beim (nach eigenen Angaben) größten Citizen-Science-Projekt des Landes sind Menschen in ganz Österreich dazu angehalten, eine Stunde lang Vögel zu zählen, zu bestimmen und ihre Beobachtungen einzumelden. „Man kann im Garten zählen, im Innenhof, im Park, wenn man auf dem Balkon eine Futterstelle oder eine Baumgruppe vor dem Fenster hat. Mitmachen ist überall möglich“, sagt die Biologin Hofer von Birdlife Austria. Die Vogelschutz-NGO veranstaltet die Stunde der Wintervögel heuer zum 15. Mal, fast 25.000 Menschen folgten 2023 dem Aufruf.