Was das Videospieljahr 2024 bringt

Vorlesen Hauptbild • Jahrelang ist es schon angekündigt, im Februar soll „Skull and Bones“ endlich erscheinen. Das Piratenspiel könnte eines der Gaming-Highlights des Jahres 2024 werden. • Ubisoft

Mittelalterliche Dörfer aufbauen, in eine chinesische Fantasywelt abtauchen und mit Prinzessin Peach Bösewichte aufhalten: Eine kleine Auswahl der Gaming-Highlights des Jahres 2024.

Zugegeben: Der Megablockbuster kündigt sich bei den Videospielen für 2024 noch nicht an. Er dürfte erst 2025 mit „GTA 6“ ins Haus stehen. Doch manch vielversprechender Titel bahnt sich an.

Am 18. Jänner geht es mit „Prince of Persia: The Lost Crown“ (erhältlich auf allen gängigen Plattformen) los. In dem „Jump & Run“-Abenteuer muss der Spieler Rätsel lösen und allerlei Feinde bezwingen. Ziel ist es, den entführten Prinz von Persien aus den Händen von dunklen Mächten zu befreien.

Die Prügelserie „Tekken“ zählt zu den besonders langjährigen Reihen ihres Genres. Mit „Tekken 8“ will das Entwicklerstudio Bandai Namco das 30-jährige Bestehen seines Klassikers gebührend feiern. Sonderlich große Gameplay-Innovationen sind im achten Ableger der Reihe nicht zu erwarten. Diese sind aber auch nicht zwingend notwendig. Vielmehr will das Kampfspiel optisch überzeugen. Zudem wurde die Rückkehr jahrelang abwesender Kämpfer angekündigt. „Tekken 8“ erscheint am 26. Jänner für PC, PS5 sowie XBox Series X/S.

Neues aus dem Mario-Universum

Einst für den Game Boy Advance erschienen, feiert ein Mario-Klassiker sein zeitnahes Comeback auf der Nintendo Switch: „Mario vs. Donkey Kong“ erscheint am 16. Februar und führt das altbekannte Spielprinzip fort: Als Mario müssen Spieler es irgendwie schaffen, die Hindernisse des Erzrivalen Donkey Kong zu überwinden, um ans Ziel zu gelangen und die gestohlenen Mario-Spielzeuge wiederzubeschaffen. Eine Koop-Funktion soll es ebenfalls geben.

Ebenfalls exklusiv für die Nintendo Switch erscheint am 22. März „Princess Peach: Showtime“. Die aus dem Mario-Universum bekannte Prinzessin kämpft gegen Bösewichte, die ihr eine Theatervorstellung vermiesen wollen. Peach schlüpft dabei in verschiedene Rollen wie etwa jene einer Kung-Fu-Meisterin.

Das Warten hat ein Ende

Mit dem Rollenspiel „Dragons Dogma“ gelang der japanischen Spielschmiede Capcom 2012 ein Überraschungserfolg. Zwölf Jahre später können langjährige Fans aufatmen: „Dragons Dogma 2“ erscheint am 22. März für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Das Rollenspiel dürfte sich stark am Erfolgsrezept seines Vorgängers orientieren. Ausgestattet mit Waffen und Magie zieht man in einer düsteren, weitläufigen Open World gegen Trolle, Zyklopen und andere Fantasykreaturen in den Kampf. Das im ersten Ableger hochgelobte Vasallensystem ist erneut elementarer Bestandteil des Spiels und wurde weiter ausgebaut. Begleiter können nun zahlreiche Fähigkeiten erlernen und etwa als Dolmetscher beim Erkunden der Spielwelt weiterhelfen.

Fans realistischer Aufbauspiele müssen sich bis zum 26. April gedulden: Dann soll „Manor Lords“ erscheinen, zunächst für den PC. Simuliert wird darin das Heranwachsen eines Dörfchens bis hin zu einer mittelalterlichen Stadt. Der Titel legt Wert auf historische Genauigkeit, Klischees will er vermeiden.

Für den August ist „Black Myth: Wukong“ (PC, PS5, Xbox Series) angekündigt. Das Spiel basiert auf dem chinesischen Roman „Die Reise nach Westen“ aus dem 16. Jahrhundert. In einer Fantasywelt übernimmt der Spieler den Affenkönig Sun Wukong, der Wunder erkundet und es mit gefährlichen Feinden aufnimmt.

Der Gauner als Star

Mit einer offenen Spielwelt möchte 2024 „Star Wars Outlaws“ (PC, PS5 und Xbox Series) auftrumpfen. Die Handlung spielt zwischen den Filmen „Das Imperium schlägt zurück“ und „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“. Hauptcharakter ist die Gaunerin Kay Vess, die in der Galaxie Aufträge für diverse Verbrechersyndikate erfüllt. Ein genauer Erscheinungstermin steht bisher noch nicht fest.

Helden unter sich

Am 2. Februar 2024 erscheint „Suicide Squad: Kill the Justice League“ (PC, PS5 und Xbox Series). Ein Aufmarsch an ­Comichelden ist garantiert. In dem Action-Adventure bekämpfen sich der aus Superschurken bestehende „Suicide Squad“ und die „Justice League“, die sich aus Comichelden zusammensetzt. Bösewicht Harley Quinn könnte also mit Batman die Fäuste schwingen.

Die Rückkehr nach Tschernobyl

Für das 1. Quartal 2024 ist „Stalker 2: Heart of Chornobyl“ (PC, PS5 und Xbox Series) angekündigt. Wie im ersten Teil verschlägt es den Spieler in die verstrahlte Zone rund um das Kernkraftwerk. In dem Action-Rollenspiel muss er es nicht nur mit allerlei mutierten und brandgefährlichen Monstern aufnehmen. Auch die in der Gegend nach Artefakten suchenden Stalker und Fraktionen sind dem Spieler feindlich gesinnt.

Mit reichlich Verspätung die Segel setzen

Jahrelang ist es schon angekündigt, doch immer wieder verschoben worden: Im Februar soll nun aber endlich das Piratenspiel „Skull and Bones“ (PC, PS5 und Xbox Series) erscheinen. Die Spieler werden sich darin im Indischen Ozean Seeschlachten mit anderen Piraten oder Flotten liefern. Durch die dabei erbeuteten Güter und Rohstoffe können wiederum die eigenen Kriegsschiffe aufgewertet und verbessert werden.