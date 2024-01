Acht Tonnen Kokain: Bolivien meldet größten Drogenfund aller Zeiten

Bolivia Ministry of Communications/Handout via REUTERS

Der Stoff wurde in einer für Europa bestimmten Lieferung von Holzplatten gefunden. Der Straßenverkaufswert belaufe sich auf mehr als 500 Millionen Dollar.

Bolivien hat den größten Kokain-Fund aller Zeiten gemeldet: Mehr als acht Tonnen Kokain, die offenbar für die Niederlande bestimmt gewesen seien, seien beschlagnahmt worden, teilte Innenminister Eduardo del Castillo am Freitag mit. Das Kokain habe einen Straßenverkaufswert von rund 526 Millionen Dollar (481,64 Mio. Euro), sagte er.

Der „größte Kokain-Fund in der Geschichte unseres Landes“ sei am 30. Dezember in einem Lastwagen auf einer Andenstraße gemacht worden, sagte der Minister. Das Kokain sei in einer für Europa bestimmten Lieferung von Holzplatten gefunden worden. Dem Minister zufolge wurden vier Menschen festgenommen, unter ihnen ein Kolumbianer, bei dem es sich um einen „dicken Fisch“ des Drogenhandels handle.

Bolivien drittgrößter Produzent von Kokain

Weltweit ist Bolivien nach UNO-Angaben der drittgrößte Produzent von Kokablättern und Kokain nach Kolumbien und Peru. Das Land erlaubt Anbau und Vertrieb von Kokablättern zum Kauen, für Tee und religiöse Rituale. Die Anbauflächen für den legalen Markt sind auf 22.200 Hektar beschränkt, ein Teil der Kokablätter wird jedoch für die illegale Kokainproduktion abgezweigt. (APA)