Die warmen Momente der Globes

Die Verleihung der Golden Globes war natürlich voller großer Momente. Neben den ersten Prognosen auf die Awardsaison gab sie aber auch Einblicke in eine Date Night, einen Familienausflug und süße Grüße an den Ex-Mann.

Geküsst haben sie sich, vor allen Kameras, in der ersten Reihe. Obwohl Kylie Jenner und Timothée Chalamet nicht gemeinsam über den Teppich zur Zeremonie der Golden Globes kamen, waren sie drinnen dann ganz überraschend vereint. Der Wonka-Star wurde für seine Rolle in der neuesten Fortsetzung der Roald-Dahl-Geschichte nominiert. Und weil diese Paarung doch bisher nicht sehr offiziell war, führt sie die Liste der warmen Globes-Momente heuer an. Auf der Seite der Veranstalter wurde ein Bussivideo des Paares veröffentlicht:

Bennifer, zwei Profis vor der Kamera

Optisch stahlen diese Wiedervereinten allen Paaren die Show. Für die Bilder wärmten sich Ben Affleck und Jennifer Lopez mit einem gut trainierten Schwung auf.

Liebesgrüße an den Ex-Mann

„Ich muss dem Vater meiner Kinder und meinem besten Freund Justin wirklich für all eure Liebe und Unterstützung danken. Dank euch kann ich eine berufstätige Mutter sein“, sagte die Stand-Up-Comedian Ali Wong, als sie den Globe für die beste Darstellerin in einer Miniserie entgegennahm. Zur Gala kam sie allerdings mit ihrem neuen Partner Bill Hader.

Bill Hader mit Ali Wong. Reuters (Charley Gallay)

Mama ist die Beste

Bradley Coopers enge Beziehung zu seiner Mutter Gloria Campano ist bekannt, ist sie auch seine häufigste Begleitung bei Galaabenden und Verleihungen seiner Zunft. Auch heuer nahm er sie wieder zu den Globes mit.

Gloria Campano und Bradley Cooper. Reuters (MIKE BLAKE)

Liebe zur Herkunft

Ihre Rede ging ins Herz. Als Lily Gladstone die Bühne betrat, um den Preis für die beste Schauspielerin in einem Filmdrama in „Killers of the Flower Moon“ entgegenzunehmen, sprach sie zunächst in der Blackfoot-Sprache, einer algonkinischen Sprache, die vom Volk der Nitsitapii gesprochen wird. Danach bedankte sie sich bei ihrer Mutter, „die, obwohl sie keine Blackfoot ist, unermüdlich daran gearbeitet hat, unsere Sprache in die Klassenzimmer zu bringen, sodass ich als Kind eine Blackfoot-Sprachlehrerin hatte.“

Lily Gladstone Reuters (MARIO ANZUONI)

In den Armen

Während der Zeremonie war der Schauspielerin Selena Gomez vielleicht der meiste Körperkontakt sicher. Am Tisch ihrer besten Freundin Taylor Swift machte sie für eine Umarmung Halt und als Florence Pugh ihren Weg kreuzte, wurde auch die kräftig gedrückt, offenbar zur Freude von Elizabeth Banks.

Selena Gomez, Florence Pugh und Elizabeth Banks. Getty (Michael Buckner/Golden Globes 20)

Sexappeal im Anzug

Der Schauspieler Jeremy Allen White erhielt für seine Arbeit in „Der Bear“ die Trophäe als bester Schauspieler. Viele hatten bei seinem Anblick aber vielleicht noch andere Bilder im Kopf. Er triumphiert aktuell nämlich in erster Linie als neues Unterwäschemodel für Calvin Klein. Marc Wahlberg hat seitdem einen würdigen Nachfolger gefunden. (sh)

Ayo Edebir mit Jeremy Allen White Reuters (MARIO ANZUONI)