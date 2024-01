Von Fuschl bis New York: Die neuen 5-Sterne-Hotels

Drucken

In Fuschl am See ist ein neues Grandhotel entstanden.

24-Stunden-Butler und Alain Ducasse - Heuer eröffnen weltweit wieder neue Luxushotels. Nicht in allen hat man festen Boden unter den Füßen.

Ein Stück „Sissi“-Filmnostalgie legt aktuell ihr neues Kleid an. Schloss Fuschl bei Salzburg, das in den 50ern als Drehkulisse für jene Szenen diente, die in Sisis Elternhaus Schloss Possenhofen spielten, wurde revitalisiert und sperrt 2024 als Rosewood Schloss Fuschl wieder auf. Die Hongkonger Gruppe betreibt einige berühmte Grandhotels weltweit, in Salzburg bietet sie ab heuer 98 Gästezimmer, darunter 46 Suiten und sechs Chalets an.

Das von Bergen und Wäldern umzingelte Rosewood Schloss Fuschl schlägt 2024 ein neues Kapitel auf. Rosewood Schloss Fuschl

In Wien schließt sich wiederum auf der Mariahilfer Straße eine berühmte Baulücke. Das Thompson Vienna wird nach dem Park Hyatt Vienna und dem Andaz Vienna am Belvedere das dritte Hyatt Hotel sein. Für die Gestaltung sind die Architekten von OMA und die Innenarchitekten Tara Bernerd & Partners verantwortlich. Die 148 Zimmer können wohl erst Ende des Jahres bezogen werden.

Italien

Luxuriöse Boutique-Hotels zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Denkmalpflege und Avantgarde, damit will Alfredo Romeo seine Hotelwelten kreieren. Das neue Flagschiff Romeo Roma entsteht aktuell in Rom im Palazzo Capponi nahe der Piazza del Popolo im Stadtzentrum von Rom. Das Gebäude stammt aus dem 16. Jahrhundert und wird aktuell für seinen neuen Lebensabschnitt fit gemacht. Für die Planung des Umbaus ist das Studio Zaha Hadid verantwortlich, die Pritzker-Preisträgerin soll die Entwürfe vor ihrem Tod 2016 noch selbst gezeichnet haben. Jedes Gästezimmer und jede Suite hat seine eigene, einzigartige Identität mit Hadids Handschrift, schickt der Betreiber voraus.

Wer nach der Eröffnung keine der 74 Suiten buchen möchte, ist sicher auch mit einem Tisch im Restaurant gut beraten. Das „Il ristorante Alain Ducasse“, ein 22.000 Quadratmeter großes Open-Air-Restaurant, steht, wie der Name nicht versteckt, unter der Führung des höchstdekorierten Kochs der Welt, der sich dank seiner Freundschaft zu Romeo nun doch zu einem Arbeitsauftritt in Italien hat bewegen lassen.

Palazzo Capponi The Romeo Collection Am Dach entsteht eine Rooftop-Bar The Romeo Collection Der Entwurf des Innenhofs The Romeo Collection

Europas größter Hotelkonzern Accor lässt ab 2024 außerdem den Orient Express La Dolce Vita in seinen zwei Kategorien (sieben Quadratmeter in der Deluxe Kabine oder elf Quadratmeter in der Suite) durch Italien fahren. Acht Routen werden angeboten und nachdem Italien nicht ganz so weitläufig ist, gelangt man in einer oder zwei Nächten ans Ziel.

Lounge im Orient Express La Dolce Vita Dimore Studio Suite im Orient Express La Dolce Vita Dimore Studio Suite im Orient Express La Dolce Vita

New York

Äpfel, Sellerie, Walnüsse, Mayonnaise? Frank Sinatra als Dauermieter und eine über 90-jährige Geschichte. Genau, die Rede ist vom Waldorf Astoria. Es soll in der zweiten Jahreshälfte nach einer jahrelangen Auszeit fertiggestellt werden. 2017 wurde das New Yorker Traditionshaus für eine umfassende Renovierung geschlossen. Viele der mehr als 1000 Zimmer, die in der günstigsten Preisklasse ab 200 Dollar pro Nacht zu haben waren, sollen nun aber zu Luxuswohnungen umgewandelt worden sein, ein kleiner Teil bleibt als Hotelbetrieb erhalten. Fassade und Lobby durften sich nicht verändern, die sind denkmalgeschützt. „Als wir das legendäre Waldorf Astoria gekauft haben, wussten wir, dass wir damit auch die Aufgabe übernehmen, seine große Geschichte zu konservieren“, sagte Andrew Miller 2021, der US-Chef des chinesischen Versicherers Dajia, der das Gebäude 2014 für fast zwei Mrd. Dollar der Hilton-Kette abkaufte.

Zimmerservice im Waldorf Astoria Hotel im Jahr 1944. IMAGO/xLIFE_Picture_Collectionx

Apropos. Hiltons erstes Waldorf Astoria Hotel auf den Seychellen wird übrigens Mitte Februar eröffnen. Auf der privaten Platte Island mitten im Indischen Ozean wurden 59 Villen im Bohème-Stil errichtet, jede verfügt über eine eigene kleine Oase mit Pool. Aber zurück nach New York. Im Frühjahr sperrt hier ein neues Corinthia seine Zimmer auf. Es befindet sich auf dem ehemaligen Gelände des historischen Surrey Hotels, wo schon JFK und Bette Davis nächtigten, und bietet 70 Zimmer, 30 Suiten und 14 Residenzen. Vier Signature-Suiten sind von den Brücken des Central Parks inspiriert.

Südostasien

In Bangkok entsteht gerade das neue Luxushaus Aman Nai Lert nach einem Entwurf des Designers Jean-Michel Gathy. Es wird mit 52 Suiten ausgestattet sein, wobei sich die Hotelsuiten auf der 11. bis 19. Etage befinden und 33 Aman Private Residences auf der 11. bis 29. Etage liegen. Das Hotel wird über ein 1500 Quadratmeter großes Wellness Center verfügen, bestehend aus einem Medical und einem Holistic Spa. Und rundherum dürfte es auch etwas ruhiger sein, als man für die thailändische Metropole erwarten würde. Aman Nai Lert Bangkok liegt im acht Hektar großen Nai Lert Park eingebettet, einem Dschungelgebiet, das seit 1915 von der Familie Nai Lert bewahrt wird.

Der Eingangsbereich Aman Nai Lert Bangkok Nai Lert Park Aman Nai Lert Bangkok Pool Aman Nai Lert Bangkok Garten Lounge Aman Nai Lert Bangkok

Nach einer vierjährigen Pause wird auch der Eastern & Oriental Express, ein luxuriöser Belmond-Zug, im Februar 2024 seine Rückkehr auf die Schiene feiern. Der neu gestaltete Zug startet zwei saisonale Fahrten. Von Singapur aus zieht er seine Route durch die Landschaften Malaysias: die Essenz Malaysias (November bis Februar) und das wilde Malaysia (März bis Oktober) stehen auf dem Programm.

Eastern & Oriental Express Belmond

Inselflucht

Hier gibt es noch weniger zu tun. In einer geschützten Bucht im Süden der karibischen Insel Grenada eröffnet im Mai 2024 das Six Senses La Sagesse mit 56 Pool-Suiten und 15 Villen, fünf davon liegen auf einem Plateau mit 270-Grad-Blick. Wer Interesse an der Fauna hegt, kann den Nationalvogel der Insel, die Grenada-Taube, den Mona-Affen und das Neunbinden-Gürteltier beobachten.

Ein Wettstreit der Blautöne auf Grenada Six Senses La Sagesse

Auf den Malediven, genauer im Haa Dhaalu Atoll, eröffnet am 10. Februar die Hotelinsel Soneva Secret. Das Besondere an den 14 Villen auf dem kleinen Luxusfleck mitten im Ozean: absolutes Rundumservice. Wer hier wohnt, wird 24/7 von zwei Butlern und einem eigenen Koch betreut. Andere für das Reisesegment typischen Tätigkeiten - ins Meer steigen, an Land gehen - werden von Rutschen und Ziplines ersetzt. Das Prestigeobjekt der Insel ist die komplett freischwimmende, über 450 Quadratmeter große Castaway Villa, für die sollte das Konto allerdings auch Oberwasser haben.

Beach Hideaway Soneva Secret Overwater Hideaway Soneva Secret Crusoe Reserve Soneva Secret