Signa setzt Verkauf aus: Die Odyssee des Lamarr-Erbes

Der Insolvenzverwalter setzt den Verkauf des Nachlasses von Hollywood-Star Hedy Lamarr aus. Das kann mit dem Namensrecht fürs Signa-Luxuskaufhaus zusammenhängen.

Der Nachlass des in Wien geborenen Hollywoodstars Hedy Lamarr steht unter keinem guten Stern, zumindest scheint sein Weg ein steiniger zu sein. Jetzt führte ihn dieser sogar in die Insolvenzmasse der Signa Holding. Dort schien (zumindest bis Dienstag) ein Schätzgutachten des prominenten Nachlasses (15.000 Euro) in der „Ediktdatei“ auf. Die „Verwertung“, steht da, solle im Rahmen einer Versteigerung oder als Gesamtpaket erfolgen, allerdings nur als Konvolut.