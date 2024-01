Harvard: Wenn Antisemitismus als politische Waffe missbraucht wird

Die Republikaner erzwangen den Rücktritt der Harvard-Präsidentin Claudine Gay – und spielten damit Minderheiten gegeneinander aus. Das ist gefährlich.

Der Rücktritt von Claudine Gay, Präsidentin der Harvard-Universität, sieht auf den ersten Blick wie ein Sieg gegen Antisemitismus aus. Am 7. Dezember war die afroamerikanische Politikwissenschaftlerin bei einer Anhörung vor dem US-Kongress über die Frage gestolpert, ob der Aufruf zum Genozid an Juden gegen die Campusregeln verstoße. Es komme auf den Kontext an, hatte sie geantwortet, und so die rechtlich korrekte (schließlich muss man Beispiele in Lehrveranstaltungen aufarbeiten können), aber moralisch falsche Antwort gegeben. Ein Fehler, wie sie später zugab.