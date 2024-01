Logistikimmobilien: Mehr Flächenumsatz in Wien und Umgebung

CBRE: „Absolutes Rekordergebnis“ in Wien & Umgebung.

Der Wiener Markt für Logistikimmobilien erzielte 2023 mit rund 270.000 m2 Flächenumsatz „ein absolutes Rekordjahr“, heißt es in einem Bericht des Immobiliendienstleisters CBRE. Sowohl die Vermietungen als auch die Inbetriebnahme neuer Logistikflächen durch einen Eigentümer stiegen um circa 42 Prozent gegenüber dem Jahr 2022.

CBRE zufolge war bisher am Logistikmarkt Wien, die Eigennutzerquote im Vergleich zu anderen europäischen Märkten hoch. Dies habe sich 2023 geändert: Auf rund 220.000 m2 und somit auf knapp 80 Prozent des gesamten Flächenumsatzes. Die größten fertiggestellten bzw. in Betrieb genommenen Logistikzentren sind die erste Phase des LCE-Campus Ebergassing sowie das neue Post-Logistikzentrum in Liesing. (taru)