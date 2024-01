Ticker-Nachlese: Samsungs neue Galaxy S24-Serie und der Galaxy Ring

Am 17. Jänner präsentiert Samsung seine neuen Flaggschiff-Modelle.

Auch bei den Südkoreanern steht 2024 alles im Zeichen der Künstlichen Intelligenz. Die neuen Galaxy-Smartphones haben eine eigene KI an Bord. Essenziel dafür ist die Kooperation mit Google. Zu sehen war auch der mittlerweile sagenumwobene Galaxy Ring, einem Fitness-Tracker für den Finger.

Vor 15 Jahren präsentierte Samsung sein allererstes Galaxy-Handy. In diesen Jahren ist viel passiert: Gerätekategorien sind dazugekommen und auch wieder verschwunden, oder verschmolzen. Stichwort: Galaxy Note. Das Handy mit dem Stift, das die Kategorie Phablet überhaupt erst salonfähig gemacht hat, ist heute Teil der Galaxy-S-Serie. Und auch dieses wird heute erwartet. Neben dem Galaxy S24 und dem leicht größeren Plus-Modell soll das Ultra einmal mehr das Glanzstück des koranischen Handy-Fuhrparks werden.

Überschattet wird das heutige Unpacked-Event von der Tatsache, dass nach über einem Jahrzehnt auf dem Smartphone-Thron tatsächlich Apple die Koreaner überholen konnte. (Dazu mehr hier: Apple verkauft erstmals mehr Handys als Samsung) Das ausgerechnet dann, wenn Samsung erstmals im Herzen des Silicon Valley seine Geräte vorstellt. Für einen kurzen Moment hatte auch ein völlig anderes Device seinen großen Auftritt. Bereits seit Monaten wird in einschlägigen Internetforen über einen Fitness-Ring diskutiert. Und tatsächlich hatte dieser heute einen kurzen Auftritt. Wann er auf den Markt kommen wird, was er kosten wird und was er genau können wird, das bleibt vorerst noch ein Geheimnis.