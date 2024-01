Spectrum Lyrik: Sarah Kuratle

Sarah Kuratle, geboren 1989, aufgewachsen in der Schweiz und Österreich, lebt in Dornbirn. Sie erhielt u. a. den manuskripte-Fröderpreis und den Rotahorn-Literaturpreis. 2021 erschien ihr Romandebüt „Greta und Jannis“ (Otto Müller). Ihre Gedichte erschienen in den manuskripten und im wespennest.

Gedreht um die Zeiten

Vom Moos ists warm unterm Kies

unterm Schnee : unter uns. Ein

Bruch in Erdschicht zählte eisern

die Flocken : die Knochen wie hart

sie brachen am Grund. Die Reifen

laufen weiter : verdrehten die Köpfe

und wir gelegen : nähen die Narben

ein Stich zwei zur Flechte. Glaub

mir wirds wachsen Haar : wie Gras

so weich als moosig zur Kruste. Wir

unter einer Haut : zuzweit. Vernaht

aus Beinen die Splitter die Sporen

zerflossen weiß. Vom züngelnd Kies

Vlies errötet. An Augen

Licht ists uns sehr wenig an der Lider

Flackern. Am Himmel ein Paar im Ab

Sinken : die Federn versengt. Hände

uns flatterten : Enden lose die Lippen

uns schwärmten die Worte : so laut

als leise wie still die Nächte zogen

Falter über Sterne : ein Dach. Da

zügelten die Finger : unsre Zungen

als hings Geblüht stets am Ast fest

am Strauch : aus dem Grund. Er

bleichte Münder tote Stille. Schal

unsre Iris so es um uns : so Schauer

Lichter alle dunkel. Bereifte Lider

wider Augen. Zu gräulich

vom Paar am Kies erzählt ihr : Totes

war als es lebte : sich Liebe bekannte

hinter Lippen so lose wie die Finger

als Fische im Meer. Ohne Knochen

ists leicht : doch uns schwer genug

für unter Wasser : unter uns zu sein

ewig. Ihr erzählt was war. Von Blut

an Reifen eisig Flocken widers Vlies.

Ihr seht nicht : uns verwachsen fort

an wie so tief gewundne Algen. Wir

eine Schnecke : so innig gedreht um

die Zeiten einander