Ethnologin: „Wir müssen das Denken überdenken“

Der Klimawandel sicher auch, aber noch größer gedacht: alles Anthropozäne. Das Anthropozän (die Zeitepoche, in der der Mensch zum bestimmenden Faktor für das globale Ökosystem geworden ist; Anm.) ist es, was uns in die Verlegenheit bringt, neu zu denken. Weil sich darin alles – Mensch, Natur, Biologisches, Kultur – vermischt und nicht mehr getrennt betrachtet werden kann. Auf diese Umwälzungen von geologischem und epochalem Ausmaß reagiert der kritische Posthumanismus, um die gegenwärtige und zukünftige Lage dieses Planeten zu reflektieren. Wir müssen das Denken noch einmal überdenken. Unter dem Begriff „Posthumanismus“ werden aber ganz viele Diskurse gebündelt, das ist alles nicht neu und findet sich zum Teil schon etwa bei Spinoza.