Gerlinde Wernig (49) ist Professorin

an der Stanford University, leitet eine Forschungsgruppe und ist in der Klinik tätig. Spezialgebiete sind Stammzellen und Fibrose-Erkrankungen. Nach dem Studium an der Uni Wien arbeitete Wernig an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn, bevor sie nach Harvard ging. Seit 2008 ist sie in

Stanford in Palo Alto, Kalifornien, im Zentrum des Silicon Valleys.

Die Leland Stanford Junior University wurde 1891 gegründet, ist eine Privatuni mit hohem Stiftungsvermögen und hat circa 17.000 Studierende an sieben Fakultäten. Als forschungsstarke Universität kann sie mit 30 Nobelpreisträgern aus ihren Lehrenden aufwarten. Besonders erfolgreich ist Stanford in Informatik (Verbindung zum Silicon Valley), Engineering, Economics, Law und Hochschulsport. Die Stanford Medicine liegt im Zentrum des Orts Palo Alto. Gerlinde Wernig ist im Department für Pathologie und am Institut für Stammzellforschung und Regenerative Medizin tätig.