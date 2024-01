Scheitern oder siegen? 2024 wird das Jahr des Franziskus

Zwischen Scheitern und Siegen: Das Jahr 2024 wird über das Pontifikat Franziskus entscheiden. Spannung ist angesagt. Spannungen sind es ebenso.

Jetzt aber wirklich. Der Spannungsbogen wurde gleich einer dieser inflationären Streaming-Serien fein aufgebaut. Die Handlung voller überraschender Wendungen auf dem langen Weg bisher strebt dem Höhepunkt zu, dem großen Finale.

Der argentinische Papst, der heute mit seinen 87 Jahren der zweitälteste Amtsträger der Kirchengeschichte ist (bei Weitem nicht der mit den meisten Dienstjahren, das allerdings nicht), steht an der Schwelle seines zwölften Jahrs in Rom. Am 13. März wird er sie überschreiten. Und er steht an einer bedeutenden Schwelle auf dem Weg in die Zukunft der katholischen Kirche. Denn was der Papst ursprünglich schon für 2023 geplant hat, steht im heurigen Jahr zur Finalisierung aber nun tatsächlich an.