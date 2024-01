FPÖ-Neujahrstreffen: Kampfansagen und Kickl-Bilder für Journalisten

Harald Vilimsky, Marion Kunasek und Herbert Kickl gaben sich beim Neujahrstreffen in Premstätten bei Graz im „Super-Wahljahr“ siegessicher.

Die Freiheitlichen sind am Samstagvormittag mit dem Neujahrstreffen in der mit über 2000 Menschen vollbesetzten Schwarzlhalle in Premstätten bei Graz ins Superwahljahr 2024 gestartet. Den Auftakt machte der frisch gekürte Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Harald Vilimsky. Danach war der Spitzenmann für die steirische Landtagswahl im Herbst, Mario Kunasek, dran, der die schwarz-rote Landesregierung attackierte. Höhepunkt war der Auftritt von Bundesobmann Herbert Kickl.

Der steirische Spitzenkandidat Mario Kunasek kündigte an, das grüne steirische Herz werde in einigen Monaten mit blauer Kraft schlagen (bei der Landtagswahl im Herbst, Anm.). Und: Man brauche Herbert Kickl, um die schwarz-grüne „Belastungsregierung“ aus dem Amt zu wählen. Nur mit den Freiheitlichen habe man die Chance, das Ruder herumzureißen. Es brauche eine Politik mit Hausverstand, eine bodenständige Politik, eine Hinwendung zur Bevölkerung, nicht zu Bankern und Gusenbauers und zu abgehobenen Bonzen in Brüssel. Die Menschen würden nicht vergessen, „lieber Herr Nehammer“, sagte Kunasek an die Adresse des Bundeskanzlers, was sich bei „Corona, Asyl und Massenzuwanderung“ abgespielt habe. Die FPÖ habe als einzige vor der Situation, die jetzt eingetreten sei, gewarnt. In der Steiermark gehe es spätestens im November um eine Änderung des Systems, gegen jenes von Schwarz-Rot und gegen Stillstand, so Kunasek. Man müsse gewinnen, nur mit dem ersten Platz sei ein Wechsel möglich: „Wir haben das beste Programm und das beste Personal.“

Kunasek widmete sich dann – ganz in Duellstimmung – dem steirischen Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP), der sich mit seinem Einkommen „tatsächlich“ dem Mittelstand zugehörig wähne. „Ich bin dankbar, ihn als Gegner zu haben, denn dadurch gewinnen wir dieses Match.“ Kritik gab es u. a. an den Landesregierungsplänen für das Leitspital Liezen und an den Grünen, die sich gegen einen Teilausbau der A9 sperrten. SPÖ-Chef Anton Lang wurde als „braver Verwalter“ tituliert, der wie ein Adjutant eineinhalb Schritte hinter Drexler gehe. Auf den Finanzskandal der Grazer FPÖ - die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ermittelt seit zwei Jahren, auch gegen Kunasek - ging er nicht ein.

Buttons mit Kickl-Konterfei für die Presse

Beim Einmarsch der Spitzenkandidaten hatte Kickl, schon als „künftiger Volkskanzler“ angekündigt, eine Österreich-Fahne getragen, begleitet von „Herbert, Herbert“-Sprechchören. Kunasek, der am Freitag bei einer Pressekonferenz in Graz den Landeshauptmann als Ziel angemeldet hatte, hielt ein Steiermark-Banner in Händen. An die Journalisten waren übrigens keine eigenen Presse-ID-Schildchen ausgegeben worden, sondern Buttons mit einem gezeichneten Bild von Kickl und der Aufschrift „Volkskanzler“ und einem blauen Punkt.

Der steirische Landesparteisekretär Stefan Hermann sah in seiner kurzen Ansprache bereits die Wahlerfolge 2024 für Kickl und Kunasek: „Beim nächsten Neujahrstreffen werden wir euch als Regierungschefs begrüßen“, im Bund und in der Steiermark. Kunasek werde ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler in den Polit-Ruhestand schicken, kündigte Hermann an. Der Vorarlberger FPÖ-Chef Christof Bitschi als nächster Sprecher ortete einen Stimmungswechsel im Ländle. Man kämpfe in Vorarlberg erstmals in der Geschichte mit um Platz eins. EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky sprach u. a. davon, die Wende wahr zu machen. Man müsse sich Demokratie und Freiheit zurückholen. (APA)