Wiens Wintersportstars auf dem Vormarsch

Erfolge wie jene von Lukas Pachner lassen Wien als Wintersportort erstrahlen. Warum die Hauptstadt immer mehr in den Fokus des österreichischen Skiverbands rückt.

Nein, die klassische Karriere in den Profi-Wintersport hat Lukas Pachner nicht hingelegt. Vor allem liegt das an seiner Herkunft. Geboren in Wien, wo die höchste Erhebung gerade einmal 544 Meter misst, carvte der inzwischen 32-Jährige auf seinem Snowboard zweimal zu Olympia (2018, 2022) und zu drei Weltcup-Podestplätzen (inklusive eines im Teambewerb). Der Weg dorthin war beschwerlich, das Ergebnis in gewisser Weise ein Zufallsprodukt – aber auch ein wichtiges Zeichen für aufstrebende Talente aus der Bundeshauptstadt.