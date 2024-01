Austrian Airlines fliegt nun direkt von Klagenfurt nach Hamburg

Die Nonstop-Flüge sind im Winterflugplan jeden Samstag geplant.

Auf dem Flughafen Klagenfurt sind am Samstag Passagiere des ersten Fluges der Austrian Airlines aus Hamburg begrüßt worden, wie der Airport in einer Aussendung mitteilte. Die Fluglinie werde, wie bereits angekündigt, Direktflüge zwischen dem Norden Deutschlands und und der Kärntner Hauptstadt in den Winterflugplan aufnehmen. Bis 2. März 2024 soll jeden Samstag um die Mittagszeit eine Embraer 195 non-stop Richtung Hamburg abheben und am Nachmittag wieder in Kärnten landen.

„Wir freuen uns, unser Streckennetz mit dieser attraktiven Verbindung zu erweitern und unseren Gästen ein noch breiteres Reiseerlebnis zu ermöglichen“, sagt Michael Trestl, CCO von Austrian Airlines. Die Embraer 195 verfügt über 120 Sitzplätze, die ausgestattet mit einer Zwei-plus-zwei Bestuhlung mit breiteren Sitzen und einer großzügigen Ganghöhe mehr Reisekomfort bieten soll.