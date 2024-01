9000 Euro in Bitcoin auf Gehsteig: Betrugsmasche in Wien angekommen

Wer ein scheinbar verlorenes „Offline paper wallet“ für Bitcoin findet, sollte sich keinen Illusionen hingeben: Es ist ein wertloses Papier.

Bitcoin im Wert von knapp über 9000 Euro: Das ist das kleine Vermögen, das eine junge Wienerin Sonntagnachmittag auf dem Gehsteig in der Sechskrügelgasse in Wien-Landstraße fand und aufklaubte. Was tun mit dem Fund, fragte sie sich: Dem zentralen Fundservice melden, wie es sich ab einem Wert von zehn Euro gehört? Oder doch zu Geld machen, weil Bitcoin ja immerhin auch für Anonymität steht?

Keines von beiden wäre der richtige Weg. Wie sich bei näherem Hinsehen herausstellte, handelte es sich um keinen werthaltigen Fund. Sondern um eine Betrugsmasche, die vermeintlichen glücklichen Findern nichts bringt – außer Kosten. Diese Form des Scams mit Fake-Bitcoin ist jetzt offenbar auch in Wien angekommen.